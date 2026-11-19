Data Knights Acquisition A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.43 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Data Knights Acquisition A 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch