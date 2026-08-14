Data I-O stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Data I-O hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch