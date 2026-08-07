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07.08.2026 06:37:00
DATA HORIZON gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DATA HORIZON lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21.59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DATA HORIZON -4.390 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 935.4 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 5.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 991.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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