Data Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Data Group gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 CAD gegenüber 0.020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.19 Prozent auf 114.0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch