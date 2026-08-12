Data Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Data Group präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Data Group ein EPS von 0.070 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 110.9 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch