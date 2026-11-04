Data Communication System verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Data Communication System hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20.06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.38 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33.43 Milliarden JPY – eine Minderung von 1.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.02 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch