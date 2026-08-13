Data Applications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Data Applications hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.50 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1.820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Data Applications 1.12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 947.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch