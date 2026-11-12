Data Applications gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Data Applications hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3.61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Data Applications 10.27 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Data Applications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.09 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch