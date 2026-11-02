DaShenLin Pharmaceutical Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DaShenLin Pharmaceutical Group A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.30 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.250 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.32 Milliarden CNY – ein Plus von 11.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DaShenLin Pharmaceutical Group A 6.55 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.336 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 7.50 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.ch