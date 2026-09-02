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02.09.2026 06:37:00
Dashang zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dashang hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.230 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dashang 1.46 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.49 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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