Dashang: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dashang hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 CNY gegenüber 0.160 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Dashang mit einem Umsatz von insgesamt 1.40 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0.82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch