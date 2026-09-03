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03.09.2026 06:37:00
Dash Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dash Capital hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dash Capital ein EPS von 0.080 CAD in den Büchern gestanden.
Dash Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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