Dash Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dash Capital hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0.080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5.3 Millionen CAD, gegenüber 9.9 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46.26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch