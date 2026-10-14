MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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14.10.2026 17:45:15
Das unterschätzte MSCI-World-Risiko - diese 6 ETFs reduzieren die Gefahr
MSCI World immer mehr zur Wette auf Amerika und den KI-Boom: Mehr als drei Viertel des Index entfallen inzwischen auf US-Aktien. Wer breiter streuen will, muss deshalb umdenken. WELT zeigt 6 ETFs, die das Klumpenrisiko reduzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen
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