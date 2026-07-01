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Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

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Experten-Meinungen 01.07.2026 10:39:00

Das sind die Analysteneinschätzungen zur Lufthansa-Aktie im Juni

Das sind die Analysteneinschätzungen zur Lufthansa-Aktie im Juni

Was Experten für die Lufthansa-Aktie in Aussicht stellen.

Lufthansa
9.23 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Lufthansa veröffentlicht.

5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,860 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Abschlag von 2,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 10,01 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.8,00 EUR-20,0829.06.2026
Bernstein Research7,90 EUR-21,0823.06.2026
Bernstein Research7,90 EUR-21,0822.06.2026
Deutsche Bank AG8,00 EUR-20,0822.06.2026
JP Morgan Chase & Co.7,50 EUR-25,0719.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Cray Photo / Shutterstock.com
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