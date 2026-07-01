Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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01.07.2026 10:39:00
Das sind die Analysteneinschätzungen zur Lufthansa-Aktie im Juni
Was Experten für die Lufthansa-Aktie in Aussicht stellen.
5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Lufthansa veröffentlicht.
5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,860 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Abschlag von 2,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 10,01 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|8,00 EUR
|-20,08
|29.06.2026
|Bernstein Research
|7,90 EUR
|-21,08
|23.06.2026
|Bernstein Research
|7,90 EUR
|-21,08
|22.06.2026
|Deutsche Bank AG
|8,00 EUR
|-20,08
|22.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,50 EUR
|-25,07
|19.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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