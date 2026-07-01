Das sind die Analysteneinschätzungen zur Lufthansa-Aktie im Juni

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Lufthansa veröffentlicht.

5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,860 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Abschlag von 2,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 10,01 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 8,00 EUR -20,08 29.06.2026 Bernstein Research 7,90 EUR -21,08 23.06.2026 Bernstein Research 7,90 EUR -21,08 22.06.2026 Deutsche Bank AG 8,00 EUR -20,08 22.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 7,50 EUR -25,07 19.06.2026

Redaktion finanzen.ch