BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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03.10.2026 09:58:39
Das Ende der BMW-Illusion - jetzt beginnen die harten Jahre in München
BMW galt lange als positive Ausnahme der deutschen Autokrise. Doch der neue Chef räumt nun auf: Gewinnziel gekappt, 8000 Bürojobs zur Disposition, Modelle gestrichen, Kosten runter. Allerdings: Der wichtigste Teil seines Plans wirkt erst Jahre später – womöglich zu spät.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
In eigener Sache
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