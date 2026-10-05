BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 17:03:00
Das Archiv der reichsten Deutschen als interaktives Recherchetool, der Neustart der Biontech-Gründer
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
|
30.09.26
|BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September (finanzen.net)
|
28.09.26
|Biontech: Pharmakonzern macht drei Standorte in Deutschland dicht (Spiegel Online)
|
28.09.26
|Keine Käufer gefunden - drei Biontech-Werke machen dicht (AWP)
|
28.09.26
|Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen (AWP)
|
31.08.26
|August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der BioNTech (ADRs)-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
28.08.26
|BioNTech-Aktie im Sinkflug: Studie zu mRNA-Darmkrebstherapie abgebrochen (AWP)
|
27.08.26
|Aktie im Minus: Klarheit über BioNTech-Standort bis Ende September (AWP)
|
27.08.26
|Klarheit über Biontech-Standorte bis Ende September (AWP)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.