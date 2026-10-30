Darling Ingredients zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Darling Ingredients hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1.67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Darling Ingredients noch ein Gewinn pro Aktie von 0.120 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.79 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Darling Ingredients einen Umsatz von 1.56 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch