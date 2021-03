Darling Ingredients Inc. rapporter regnskabsresultater for fjerde kvartal og regnskabsåret 2020

IRVING, Texas, 8. marts 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Fjerde kvartal 2020

Nettoindkomst på 44,7 millioner USD eller 0,27 USD per aktie delt iht. GAAP-split

per aktie delt iht. GAAP-split Justeret nettoindkomst på 75,3 millioner USD eller 0,45 USD per delt aktie, eksklusive beløbet på 30,6 millioner USD restrukturering efter skat og nedskrivning på aktiver relateret til nedlukning af selskabets biodieselanlæg i Montreal, Quebec og Butler, Kentucky

per delt aktie, eksklusive beløbet på 30,6 millioner USD restrukturering efter skat og nedskrivning på aktiver relateret til nedlukning af selskabets biodieselanlæg i og Nettoomsætning 1 milliard USD

Total tilpasset EBITDA 214,5 millioner USD

Global Ingredients forretningsoptegnelse Q4 EBITDA på 146,3 millioner USD

Regnskabsåret 2020

Nettoindkomst på 296,8 millioner USD eller 1,78 USD per aktie delt iht. GAAP-split

per aktie delt iht. GAAP-split Justeret nettoindkomst på 327,4 millioner USD eller 1,96 USD per delt aktie, eksklusive beløbet på 30,6 millioner USD restrukturering efter skat og nedskrivning på aktiver relateret til nedlukning af selskabets biodieselanlæg i Montreal, Quebec og Butler, Kentucky

per delt aktie, eksklusive beløbet på 30,6 millioner USD restrukturering efter skat og nedskrivning på aktiver relateret til nedlukning af selskabets biodieselanlæg i og Nettoomsætning 3,6 milliarder USD

Total tilpasset EBITDA 841,5 millioner USD

Global Ingredients forretningsregnskabsår 2020 EBITDA på 504,2 millioner USD

Diamond Green Diesel solgte en rekordmængde på 288 millioner gallon vedvarende diesel til et gennemsnit på 2,34 USD EBITDA pr. gallon

Darling rapporterede en nettoomsætning på 1,0 milliard USD i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med en nettoomsætning på 859,4 millioner USD i samme periode sidste år. Darlings nettoresultat for de tre måneder, der sluttede den 2. januar 2021, var 44,7 millioner USD eller 0,27 USD per delt aktie sammenlignet med et nettoresultat på 242,6 millioner USD eller 1,44 USD per delt aktie i fjerde kvartal 2019. Eksklusive omkostningerne til omstrukturering og nedskrivning af aktiver i forbindelse med nedlukning af selskabets 2 biodieselsteder var den justerede nettoindkomst for de tre måneder, der sluttede den 2. januar 2021, 75,3 millioner USD eller 0,45 USD pr. delt aktie. Resultaterne for de tre måneder, der sluttede den 28. december 2019, omfattede skattekredit (BTC) med tilbagevirkende kraft for blandere for 2018 og hele 2019. Justeret nettoindkomst for fjerde kvartal 2019 eksklusive BTC med tilbagevirkende kraft i 2018 og de første tre kvartaler af 2019 var 50,1 millioner USD eller 0,30 USD pr. delt aktie.

"Vores globale ingrediensvirksomhed klarede sig godt i fjerde kvartal af 2020 og genererede 146,3 millioner dollars af EBITDA," sagde Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients Inc. "Vi besluttede at lukke driften af vores to biodieselanlæg på grund af ugunstig økonomi i biodieselindustrien, og der er ingen aktuelle planer om at genoptage biodieselproduktion på disse anlæg i fremtiden. Lukningen af faciliteterne vil skabe yderligere råvarer til vækst af vedvarende diesel i vores DGD Joint Venture."

"DGD opfyldte vores forventning til 2020 ved at sælge 288 millioner gallon vedvarende diesel til et gennemsnit på 2,34 USDEBITDA pr. gallon," tilføjede Stuewe. "DGD's indtjening har været jævn og stabil i de sidste tre år og baseret på det nuværende miljø, mener vi, at DGD vil generere omkring 2,25 USD EBITDA pr. gallon i 2021. Vi forventer også opstart af ekspansionen på 400 millioner gallon i Norco, LA til idriftsættelse i fjerde kvartal, hvilket potentielt tilføjer en vis kapacitet til at afslutte året," tilføjede Stuewe.

Gearingsgraden målt ved selskabets bankpagt var 1,90x ved årets udgang. Virksomheden reducerede sin udestående løbetid B med 195 USD millioner i 2020. Investeringsudgifterne udgjorde cirka 280 millioner USD i hele 2020, et fald på 79 millioner USD fra 2019, hvilket skyldtes, at virksomheden påbegyndte en midlertidig reduktion i ikke-væsentlige kapitaludgifter i 2020.

For regnskabsåret 2020 har Darling rapporteret en nettoomsætning på 3,6 milliarder USD sammenlignet med en nettoomsætning på 3,4 milliarder USD i samme periode 2019. Darlings nettoresultat for 2020 var 296,8 millioner USD eller 1,78 USD per delt aktie sammenlignet med et nettoresultat på 312,6 millioner USD eller 1,86 USD per delt aktie for 2019. Eksklusive omkostningerne til omstrukturering og nedskrivning af aktiver i forbindelse med nedlukning af selskabets to biodieselplaceringer var den justerede nettoindkomst i 2020 327,4 millioner USD eller 1,96 USD pr. delt aktie. Eksklusive den tilbagevirkende BTC relateret til 2018 var den justerede nettoindtægt for regnskabsåret 2019 226,0 millioner USD eller 1,34 USD pr. delt aktie.

Per 2. januar 2021 havde Darling 81,7 millioner USD i likvide midler og 893,9 millioner USD tilgængelige i henhold til gældende indgåede kreditaftaler. Den samlede udestående gæld beløb sig til 1,5 milliarder USD ved udgangen af regnskabsåret.

Kombineret justeret EBITDA var 214,5 millioner USD i fjerde kvartal af 2020 sammenlignet med 193,3 millioner USD i samme periode i 2019, eksklusive retroaktive BTC'er registreret i fjerde kvartal 2019. For regnskabsåret 2020 udgjorde den samlede justerede EBITDA 841,5 millioner USD sammenlignet med 739,7 millioner USD for regnskabsåret 2019, eksklusive BTC med tilbagevirkende kraft i 2018.

