Darling Ingredients Inc. publie les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2020

IRVING, Texas, 6 mars 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR, « Darling ») --

Quatrième trimestre 2020

Un revenu net de 44,7 millions de dollars, soit 0,27 dollar par action diluée GAAP (Principes comptables généralement admis)

Un bénéfice net ajusté de 75,3 millions de dollars, soit 0,45 dollar par action diluée, en excluant les 30,6 millions de dollars après impôts de frais de restructuration et de dépréciation d'actifs liés à la fermeture des usines de biodiesel de la société à Montréal (Québec) et à Butler ( Kentucky )

) Ventes nettes de 1,0 milliard de dollars

EBITDA ajusté combiné de 214,5 millions de dollars

Global Ingredients enregistre un EBITDA de 146,3 millions de dollars au quatrième trimestre

Année fiscale 2020

Un revenu net de 296,8 millions de dollars, soit 1,78 dollar par action diluée GAAP

Un bénéfice net ajusté de 327,4 millions de dollars, soit 1,96 $ par action diluée, en excluant les 30,6 millions de dollars après impôts de frais de restructuration et de dépréciation d'actifs liés à la fermeture des usines de biodiesel de la société à Montréal (Québec) et à Butler ( Kentucky )

) Ventes nettes de 3,6 milliards de dollars

EBITDA ajusté combiné de 841,5 millions de dollars

Global Ingredients enregistre un EBITDA de 504,2 millions de dollars sur l'année fiscale 2020

Diamond Green Diesel a vendu un volume record de 288 millions de gallons de diesel renouvelable à un prix moyen de 2,34 dollars par gallon

Darling a déclaré des ventes nettes de 1,0 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2020, contre 859,4 millions de dollars pour la même période l'année dernière. Le revenu net attribuable à Darling pour les trois mois se terminant le 2 janvier 2021 a été de 44,7 millions de dollars, soit 0,27 $ par action diluée, comparé à un revenu net de 242,6 millions de dollars, soit 1,44 $ par action diluée, pour le quatrième trimestre de 2019. En excluant la charge de restructuration et de dépréciation d'actifs liée à la fermeture des deux sites de production de biodiesel de la société, le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 2 janvier 2021 s'est élevé à 75,3 millions de dollars, soit 0,45 dollar par action diluée. Les résultats pour les trois mois se terminant le 28 décembre 2019 comprennent le crédit d'impôt rétroactif pour les mélangeurs (BTC, pour blenders tax credit) pour 2018 et pour l'ensemble de l'année 2019. Le résultat net ajusté du quatrième trimestre 2019, excluant la BTC rétroactive de 2018 et les trois premiers trimestres de 2019, s'élève à 50,1 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action diluée.

« Notre activité mondiale dans le domaine des ingrédients a enregistré de bons résultats au quatrième trimestre 2020, générant 146,3 millions de dollars d'EBITDA », a déclaré Randall C. Stuewe, président et directeur général de Darling Ingredients Inc. « Nous avons pris la décision d'arrêter les activités de nos deux usines de biodiesel en raison de la situation économique défavorable de l'industrie du biodiesel et il n'est pas prévu de reprendre la production de biodiesel dans ces installations à l'avenir. La fermeture des installations créera une matière première supplémentaire pour la croissance du diesel renouvelable dans notre coentreprise DGD. »

« DGD a répondu à nos attentes pour 2020 en vendant 288 millions de gallons de diesel renouvelable à une moyenne de 2,34 $ d'EBITDA par gallon », a ajouté Stuewe. « Les revenus de DGD ont été constants et réguliers au cours des trois dernières années et, sur la base de l'environnement actuel, nous pensons que DGD devrait générer environ 2,25 $ d'EBITDA par gallon pour 2021. De plus, nous prévoyons le démarrage de l'expansion de 400 millions de gallons à Norco, Los Angeles, qui sera mise en service au quatrième trimestre, ce qui pourrait ajouter une certaine capacité pour terminer l'année », a ajouté Stuewe.

Le ratio d'endettement, tel que mesuré par la convention bancaire de la société, était de 1,90x à la fin de l'année. La société a réduit le solde de son prêt à terme B de 195 millions de dollars en 2020. Les dépenses d'investissement se sont élevées à environ 280 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2020, soit une baisse de 79 millions de dollars par rapport à 2019, qui s'explique par le fait que la société a lancé une réduction temporaire des dépenses d'investissement non essentielles en 2020.

Pour l'année fiscale 2020, Darling a fait état d'un chiffre d'affaires net de 3,6 milliards de dollars, contre 3,4 milliards de dollars pour 2019. Le revenu net attribuable à Darling pour 2020 était de 296,8 millions de dollars, soit 1,78 $ par action diluée, contre un revenu net de 312,6 millions de dollars, soit 1,86 $ par action diluée, pour 2019. En excluant la charge de restructuration et de dépréciation des actifs liée à la fermeture des deux sites de production de biodiesel de la société, le bénéfice net ajusté pour 2020 s'est élevé à 327,4 millions de dollars, soit 1,96 dollar par action diluée. En excluant la BTC rétroactive liée à 2018, le bénéfice net ajusté pour l'exercice 2019 s'est élevé à 226,0 millions de dollars, soit 1,34 $ par action diluée.

Au 2 janvier 2021, Darling disposait de 81,7 millions de dollars de liquidités et de 893,9 millions de dollars dans le cadre de son contrat de crédit renouvelable. L'encours total de la dette à la fin de l'année fiscale était de 1,5 milliard de dollars.

L'EBITDA ajusté combiné s'est élevé à 214,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020, contre 193,3 millions de dollars pour la même période en 2019, en excluant les BTC rétroactifs enregistrés au quatrième trimestre 2019. Pour l'année fiscale 2020, l'EBITDA ajusté combiné s'élève à 841,5 millions de dollars, contre 739,7 millions de dollars pour l'année fiscale 2019, en excluant le BTC rétroactif de 2018.

