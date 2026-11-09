DarkHorse Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DarkHorse Technologies hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DarkHorse Technologies ein EPS von -1.500 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DarkHorse Technologies 3.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch