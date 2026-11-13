DarioHealth gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DarioHealth hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.73 USD. Ein Jahr zuvor waren -2.960 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DarioHealth 5.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch