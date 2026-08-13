DarioHealth gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DarioHealth liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DarioHealth die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DarioHealth -3.600 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch