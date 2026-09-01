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01.09.2026 12:13:07
Darf Rechenzentrum benutzen : Anthropic schliesst Milliarden-Deal mit Nvidia-Partner
Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Rechenleistung in die Höhe. Anthropic baut seine Kapazitäten für den KI-Assistenten Claude kräftig aus. Dafür soll das Unternehmen nun mehrere Milliarden Dollar an einen Partner von Nvidia zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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