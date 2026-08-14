Darbond Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Darbond Technology A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.24 CNY. Im letzten Jahr hatte Darbond Technology A einen Gewinn von 0.130 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 473.6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Darbond Technology A 373.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch