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05.08.2026 06:37:00
Dar Al Majed Real Estate Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dar Al Majed Real Estate Company Registered hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.14 SAR. Im letzten Jahr hatte Dar Al Majed Real Estate Company Registered einen Gewinn von 0.370 SAR je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 288.2 Millionen SAR, gegenüber 424.6 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32.13 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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