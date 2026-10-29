Daqin Railway: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daqin Railway lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Daqin Railway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 18.64 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daqin Railway 19.77 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.079 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 18.62 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch