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12.08.2026 06:37:00
Daouincube mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daouincube hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 53.31 KRW, nach 17.00 KRW im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Daouincube mit einem Umsatz von insgesamt 64.43 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 24.46 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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