Daouincube informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daouincube hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 50.89 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daouincube ein Ergebnis je Aktie von 87.00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59.48 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch