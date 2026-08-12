Danya Cebus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Danya Cebus hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.07 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.29 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Danya Cebus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.65 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.70 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch