Danube Industries legte Quartalsergebnis vor

Danube Industries präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Danube Industries ein EPS von 0.040 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Danube Industries mit einem Umsatz von insgesamt 272.0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 15.69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch