DANTO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DANTO hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13.27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DANTO 28.22 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DANTO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.04 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch