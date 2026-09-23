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23.09.2026 06:37:00

Dantax legte Quartalsergebnis vor

Dantax hat am 22.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19.30 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.20 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.4 Millionen DKK – das entspricht einem Abschlag von 22.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.7 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 25.30 DKK beziffert. Im Jahr zuvor waren 6.70 DKK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20.19 Prozent auf 19.73 Millionen DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24.72 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.80 S2B9EU
Short 14’819.74 13.75 SL4BRU
Short 15’372.26 8.89 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’953.39 22.09.2026 17:30:09
Long 13’359.28 19.25 SPB9EU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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