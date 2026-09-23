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23.09.2026 06:37:00
Dantax legte Quartalsergebnis vor
Dantax hat am 22.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 19.30 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.20 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4.4 Millionen DKK – das entspricht einem Abschlag von 22.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.7 Millionen DKK erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 25.30 DKK beziffert. Im Jahr zuvor waren 6.70 DKK je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20.19 Prozent auf 19.73 Millionen DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24.72 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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