Danske Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Danske Bank präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7.90 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.70 DKK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Danske Bank mit einem Umsatz von insgesamt 25.90 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.14 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 30.28 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7.37 DKK sowie einem Umsatz von 14.60 Milliarden DKK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch