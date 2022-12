Danske Bank-Aktie: In US-Betrugsverfahren zahlt Danske Bank hohe Strafe

Das Unternehmen habe ein Schuldgeständnis abgelegt und einer Zahlung von rund 2,0 Milliarden Dollar (1,9 Mrd. Euro) zugestimmt, teilte das US-Justizministerium am Dienstag in Washington mit. Die Strafverfolger hatten der Bank vorgeworfen, dubiosen Kunden jahrelang über eine Tochter in Estland illegalen Zugang zu Finanzdienstleistungen in den USA verschafft zu haben.

Das dänische Geldhaus Danske Bank habe US-Banken belogen und über seine unzureichenden Anti-Geldwäschekontrollen hinweggetäuscht, hiess es in der Mitteilung des Ministeriums. Letztlich seien so Milliarden Dollar an verdächtigen und kriminellen Transaktionen - etwa Schwarzgeld aus Russland - durch die USA geschleust worden. "Egal, ob US-Bank oder ausländische Bank - wer das US-Finanzsystem nutzt, muss sich an unsere Gesetze halten", verkündete die stellvertretende Justizministerin der Vereinigten Staaten, Lisa Monaco./hbr/DP/men

