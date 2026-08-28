Danske Andelskassers Bank AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Danske Andelskassers Bank AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.30 DKK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.300 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 252.8 Millionen DKK, während im Vorjahreszeitraum 240.7 Millionen DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch