Dans une nouvelle publication, 96 % des cliniciens déclarent que les plans de traitement élaborés à l'aide de la procédure MolecuLight ont permis une meilleure cicatrisation des plaies

Les résultats publiés fournissent des directives pour uniformiser l'utilisation de l'imagerie par fluorescence chez les prestataires de soins aux plaies afin d'améliorer la qualité des soins aux patients

TORONTO, 8 Juillet 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc ., le leader de l'imagerie par fluorescence sur le lieu des soins pour la détection en temps réel des plaies contenant des charges bactériennes élevées, a annoncé la publication d'une étude de consensus indépendante menée par 32 cliniciens de premier plan spécialisés dans le traitement des plaies dans Diagnostics 1. La publication, intitulée « Guidelines for point-of-care fluorescence imaging for detection of wound bacterial burden based on Delphi consensus », présente les résultats d'un consensus par méthode Delphi utilisé pour établir un accord sur les directives décrivant l'utilisation de l'imagerie par fluorescence pour la détection d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Dans l'étude, un processus Delphi à deux tours a été utilisé parmi un panel multidisciplinaire de 32 experts en matière de plaies sur plusieurs sites de service, y compris les consultations externes des hôpitaux, les patients hospitalisés, les cabinets privés et les résidences de soins de longue durée. Les résultats montrent que 96 % des cliniciens ont déclaré que les plans de traitement basés sur la procédure MolecuLight ont permis d'améliorer la guérison des plaies. Les directives convenues contribueront à normaliser l'utilisation de l'imagerie par fluorescence à l'aide du MolecuLight i:X parmi les prestataires de soins des plaies et à améliorer la qualité des soins aux patients.

En plus des directives concernant le moment et la fréquence de la procédure d'imagerie de MolecuLight, les résultats remarquables décrivant l'impact de MolecuLight i:X sur les expériences cliniques incluent :

> 80 % des cliniciens ont signalé des changements dans les plans de traitement,

96 % ont indiqué que les plans de traitement basés sur l'imagerie ont permis d'améliorer la cicatrisation des plaies,

78 % ont signalé une réduction des taux d'amputations, et

83 % ont signalé une réduction des taux de prélèvements microbiologiques.

« Les résultats de l'enquête Delphi montrent un niveau d'accord incroyablement élevé (> 85 %) parmi un large éventail de professionnels de premier plan du traitement des plaies », a déclaré le Dr Thomas Serena, auteur principal de la publication et fondateur et directeur médical de The SerenaGroup®. « Cela indique un fort soutien pour l'adoption de ces indications cliniques autour du système d'imagerie par fluorescence sur le lieu des soins MolecuLight i:X »

« Ce haut niveau d'accord entre tant d'experts démontre l'utilité et la valeur de cette technologie d'imagerie au point de service dans la gestion des plaies chroniques », a déclaré Martha R. Kelso RN, LNC, HBOT, auteur et collaboratrice de la publication, ainsi que fondatrice et directrice générale de Wound Care Plus, LLC. « L'utilisation de cette procédure d'imagerie permet aux prestataires de soins de santé de détecter rapidement les niveaux élevés de bactéries et de développer un plan de traitement efficace tout en évitant l'utilisation de thérapies avancées lorsqu'elle sont contre-indiquées. En plus d'améliorer les résultats pour les patients, cette technologie a un fort potentiel pour réduire la surconsommation d'anti-microbiens et réduire les coûts des soins de santé tant pour les patients que pour les systèmes de santé. »

L'un des principaux résultats du consensus Delphi a été l'élaboration d'un flux de travail clinique pour l'imagerie par fluorescence des charges bactériennes élevées. Ce flux de travail décrit comment exploiter le plus efficacement possible l'imagerie de la charge bactérienne pour améliorer l'hygiène des plaies et mieux informer la planification du traitement sur la base d'informations objectives au point de service sur la charge biologique des plaies. Il permet également d'améliorer la cohérence des soins dans le continuum des soins des plaies.

Flux de travail décrivant comment utiliser la procédure MolecuLight

au cours d'une visite de patient pour informer la planification du traitement de la plaie

Les auteurs de la publication participeront à un webinaire de discussion intitulé « Quand dois-je réaliser une imagerie par fluorescence de la charge biologique d'une plaie au lieu des soins ? Lignes directrices basées sur le consensus Delphi ». Au cours de cette session, les auteurs passeront en revue les résultats de l'étude et expliqueront pourquoi ils pensent que l'imagerie par fluorescence de la charge bactérienne élevée est une procédure essentielle dans le traitement des plaies. Le webinaire, organisé par WoundSource, aura lieu le 27 juillet 2021 à 13h00 HNE. Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://tinyurl.com/58kk2xyr .

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. Le premier dispositif commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires, fournit un dispositif d'imagerie portatif au lieu de soins pour le marché mondial du traitement des plaies pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies . La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

