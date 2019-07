Dans le sud de la Chine, Guangxi met en place un ensemble de projets d'investissements dans les mégadonnées, destiné à stimuler le secteur numérique

BEIJING, 2 juillet 2019 /PRNewswire/ -- La région autonome de Guangxi Zhuang, située dans le sud de la Chine, a récemment annoncé un ensemble de 119 projets sur les mégadonnées qui devraient attirer des investissements en vue d'améliorer le secteur numérique local.

Le 28 juin dernier, s'est tenu à Beijing le Salon de l'industrie des mégadonnées du Guangxi pour l'investissement et la coopération, une plateforme de communication importante pour la présentation des principales entreprises nationales de l'Internet et des mégadonnées dans le Guangxi.

L'ensemble du projet, qui couvre des dizaines de domaines parmi lesquels le transport intelligent, les villes intelligentes, les commandes numériques haut de gamme, le commerce électronique transfrontalier, l'agriculture moderne, les sports électroniques, les films et animations et la conduite automatisée, a pour but de transformer le Guangxi en une nouvelle région dédiée à l'économie numérique en collaboration avec des entreprises de mégadonnées, nationales et internationales.

Yang Jinbai, vice-président du gouvernement populaire de la région autonome de Guangxi Zhuang, a déclaré que ces programmes triés sur le volet correspondent à une forte demande du marché et présentent d'excellentes perspectives de développement, et Guangxi souhaite les mettre en avant pour le développement du secteur des mégadonnées.

La majorité de ces programmes, dont l'investissement total représente plus de 70 millions de yuans, impliquent des investissements de plus de 500 millions de yuans et 25 d'entre eux auraient besoin de plus d'un milliard de yuans d'investissement, a expliqué Xi Yang, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire de la région autonome de Guangxi Zhuang et directeur du bureau de développement des mégadonnées.

D'une manière générale, Guangxi possède des avantages uniques grâce à sa géologie, son écologie et ses ressources naturelles, ce qui constitue une base solide pour le développement du secteur des mégadonnées. Guangxi est la seule région autonome rattachée par voie terrestre et maritime à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et c'est également un point de liaison essentiel sur la Nouvelle route de la soie.

Après l'approbation du plan de construction du port d'informations Chine-ANASE au mois de février dernier, Guangxi a réalisé des investissements en invitant à travailler sur cinq types de plateformes, notamment en matière d'infrastructures, de partage de l'information, de coopération technologique, de services économiques et commerciaux et d'échanges culturels.

Actuellement, Guangxi accélère la construction d'un grand canal de communication internationale axé sur l'ANASE. En encourageant des entreprises à investir dans le Guangxi et par la conclusion d'accords de coopération avec des entreprises des membres de l'ANASE, la région autonome a considérablement amélioré la capacité du port d'informations Chine-ANASE, pour mieux servir l'ANASE.

L'an dernier, l'économie numérique du Guangxi a généré environ 580 milliards de yuans en production, ce qui représente une hausse de plus de 13 pour cent par rapport à l'année précédente, soit 28,9 pour cent du produit économique de la région.