DANONE Aktie 10163180 / US23636T1007
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01.10.2026 21:15:12
Danone Confirms FY26 Guidance Aligned With Mid-Term Ambitions
(RTTNews) - Thursday, Danone S.A. (DANOY.PK) announced that the guidance for fiscal year 2026 is in line with the mid-term ambition issued in June 2024.
As per the mid-term ambition, the company expects like-for-like sales growth between +3 percent and +5 percent, and recurring operating income growing faster than sales.
In the first half, sales were up +3.5% on a like-for-like basis, with an increase of +1.7% in volume/mix and +1.8% in price.
Danone's stock was trading at $12.89, down 2.57 percent on the OTC Markets.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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