Danone Confirms FY26 Guidance Aligned With Mid-Term Ambitions

(RTTNews) - Thursday, Danone S.A. (DANOY.PK) announced that the guidance for fiscal year 2026 is in line with the mid-term ambition issued in June 2024.

As per the mid-term ambition, the company expects like-for-like sales growth between +3 percent and +5 percent, and recurring operating income growing faster than sales.

In the first half, sales were up +3.5% on a like-for-like basis, with an increase of +1.7% in volume/mix and +1.8% in price.

Danone's stock was trading at $12.89, down 2.57 percent on the OTC Markets.