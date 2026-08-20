DANONE Aktie 10163180 / US23636T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Untersuchung
|
20.08.2026 09:11:42
Danone-Aktie unbeeindruckt: Übernahme von Huel für Milliardensumme genehmigt
Die britische Wettbewerbsbehörde gibt Danone für die geplante Übernahme des britischen Unternehmens Huel im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar grünes Licht.
Die Competition and Markets Authority CMA hatte in eine ersten Untersuchung geprüft, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde, erklärte jedoch am Donnerstag, dass auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen die Fusion freigegeben und nicht vertieft geprüft werde.
Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte des Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzlichen Nahrungspulvern und Mahlzeitenersatzgetränken zu übernehmen.
In Paris geht es für die Danone-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 65,58 Euro nach unten.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh
|
15.07.26
|Danone-Aktie unter Druck: Wettbewerbshüter nehmen Huel-Deal ins Visier (Dow Jones)
|
22.06.26
|Danone setzt auf Wachstum in Australien - Aktie in Grün (Dow Jones)
|
27.05.26
|Danone-Aktie höher: Britische CMA erwartet Stellungnahmen zum Huel-Milliardendeal (Dow Jones)
|
23.03.26
|Danone-Aktie reagiert positiv auf Kauf des britischen Unternehmens Huel (Dow Jones)
Analysen zu DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.