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DANONE Aktie 10163180 / US23636T1007

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Vereinbarung unterzeichnet 23.03.2026 09:46:00

Danone-Aktie reagiert schwach auf Kauf des britischen Unternehmens Huel

Danone-Aktie reagiert schwach auf Kauf des britischen Unternehmens Huel

Danone erwirbt das britischen Nahrungsmittelunternehmen Huel.

DANONE
13.40 EUR -2.90%
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Es sei eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Huel unterzeichnet worden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit, der seine Präsenz im Wellness-Segment ausbauen möchte.

Danone stärkt den Angaben zufolge durch die trinkfertigen Getränke und Pulver von Huel seine Position im Bereich der funktionellen Ernährung. Die Direktvertriebsplattform und die Beliebtheit von Huel in den USA, Europa und Grossbritannien waren laut Danone ausschlaggebende Faktoren für den Schritt.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

Die Danone-Aktie verliert in Paris zeitweise 0,88 Prozent auf 67,90 Euro.

DOW JONES-

Weitere Links:

Analysten sehen für Danone-Aktie Luft nach oben
Danone-Aktie etwas stärker: Wachstum übertrifft Erwartungen
Konsumentenschutz fordert nach Babymilch-Rückruf schärfere Gesetze

Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com

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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
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Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
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Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
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Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’002.21 12.20 BNRS1U
Short 13’363.95 8.99 BODSBU
SMI-Kurs: 12’116.32 23.03.2026 09:53:03
Long 11’596.40 19.87 B74SQU
Long 11’327.79 13.84 B45S7U
Long 10’821.59 8.83 BUFSYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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