DANONE Aktie 10163180 / US23636T1007
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23.03.2026 09:46:00
Danone-Aktie reagiert schwach auf Kauf des britischen Unternehmens Huel
Danone erwirbt das britischen Nahrungsmittelunternehmen Huel.
Danone stärkt den Angaben zufolge durch die trinkfertigen Getränke und Pulver von Huel seine Position im Bereich der funktionellen Ernährung. Die Direktvertriebsplattform und die Beliebtheit von Huel in den USA, Europa und Grossbritannien waren laut Danone ausschlaggebende Faktoren für den Schritt.
Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.
Die Danone-Aktie verliert in Paris zeitweise 0,88 Prozent auf 67,90 Euro.
DOW JONES-
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