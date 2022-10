Danone-Aktie: Preiserhöhungen lassen Danone erneut zuversichtlicher für den Umsatz werden

So dürfte der vergleichbare Umsatz um sieben bis acht Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Zuvor war das Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique von einem Wachstum von fünf bis sechs Prozent ausgegangen. Das operative Margenziel von mehr als zwölf Prozent wurde bestätigt. Der Hersteller von Activia-Joghurts und Evian- Wasser hatte Ende Juli bereits seine Umsatzprognose erhöht. De Saint-Affrique kündigte weitere Preiserhöhungen an.

Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum. Der Umsatz stieg um 19,1 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 9,5 Prozent. Der Anstieg war dabei allein preisgetrieben. Erhöhungen trugen 10,9 Prozent zum Wachstum bei. Das verkaufte Volumen ging hingegen um 1,4 Prozent zurück. Bereinigt um das Russlandgeschäft sank es um 0,2 Prozent. Danone hatte Mitte Oktober angekündigt, den Grossteil des Russland-Geschäfts abgeben zu wollen und bei einem Verkauf eine Abschreibung von bis zu einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt.

PARIS (awp international)