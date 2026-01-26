Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wegen Verunreinigungen 26.01.2026 16:43:00

Danone-Aktie fällt: Rückrufaktion bei einzelnen Säuglingsnahrungsprodukten

Danone hat den Rückruf ausgewählter Chargen seiner Säuglingsnahrung angekündigt. Der Schritt erfolge in Übereinstimmung mit den Leitlinien mehrerer Lebensmittelsicherheitsbehörden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit.

Danone
60.62 CHF -3.17%
Kaufen Verkaufen
Der Rückruf folgt auf eine Entscheidung der Behörden in Singapur von Anfang dieser Woche, den Verkauf einer von Danone im Stadtstaat hergestellten Babynahrungsmarke wegen möglicher bakterieller Verunreinigungen zu stoppen. Die Aktien des Konzerns brachen daraufhin scharf ein.

Der Konzern erklärte, Routinekontrollen und gezielte Analysen hätten gezeigt, dass seine Produkte sicher seien und "alle geltenden Sicherheitsvorschriften vollständig erfüllen". Allerdings würden einige lokale Lebensmittelsicherheitsbehörden ihre Leitlinien derzeit anpassen.

"In diesem Zusammenhang wird Danone als verantwortungsbewusster Hersteller und zur Einhaltung der neuesten Richtlinien eine sehr begrenzte Anzahl spezifischer Chargen von Säuglingsnahrungsprodukten aus den Zielmärkten zurückziehen", teilte der Konzern mit, ohne die betroffenen Märkte zu nennen.

Danone war für eine weitere Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Die Bedenken bezüglich der Säuglingsnahrung von Danone folgen auf einen grossangelegten Rückruf des Schweizer Konkurrenten Nestlé, der eigene Produkte aufgrund ähnlicher Befürchtungen hinsichtlich einer bakteriellen Kontamination zurückgezogen hatte.

Die Danone-Aktie verliert in Paris zeitweise 2,13 Prozent auf 66,10 Euro.

Von Joshua Kirby

DOW JONES

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh

