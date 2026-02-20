Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

20.02.2026 11:04:37

Danone-Aktie fällt dennoch: Wachstum übertrifft Erwartungen

Danone-Aktie fällt dennoch: Wachstum übertrifft Erwartungen

Eine starke Nachfrage nach proteinreichen Joghurts und Gesundheitsdrinks haben den französischen Lebensmittelkonzern Danone Ende 2025 angeschoben.

Danone
66.95 CHF -0.81%
Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis im vierten Quartal um 4,7 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Danone schaffte es damit, das 17. Quartal in Folge mit über vier Prozent zu wachsen.

2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent auf 27,4 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft stieg um drei Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 9,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, aufgrund Einmalkosten für Transformationsprozesse in Europa und Indonesien. Die Dividende soll dennoch um 4,7 Prozent auf 2,25 Euro je Aktie steigen.

Neuigkeiten gab es auch zu dem Anfang des Jahres bekannt gewordenen Rückruf von Babynahrung. Derzeit seien die finanziellen Folgen nicht wesentlich, teilte Danone mit. Die Franzosen mussten ebenso wie etwa Nestle und andere Konkurrenten Babynahrung zurückrufen, nachdem darin der giftige Stoff Cereulide gefunden wurde. Nach Abschluss der Rückrufaktion will Danone die endgültigen Folgen bewerten.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Danone-Aktie zeitweise 0,92 Prozent im Minus bei 73,44 Euro.

/lew/err/jha/

PARIS (awp international)

Danone-Aktie fällt: Rückrufaktion bei einzelnen Säuglingsnahrungsprodukten

Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com

08:42 Danone Overweight Barclays Capital
08:36 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Danone Buy UBS AG
mehr Analysen
