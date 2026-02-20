Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|
20.02.2026 11:04:37
Danone-Aktie fällt dennoch: Wachstum übertrifft Erwartungen
Eine starke Nachfrage nach proteinreichen Joghurts und Gesundheitsdrinks haben den französischen Lebensmittelkonzern Danone Ende 2025 angeschoben.
2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent auf 27,4 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft stieg um drei Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 9,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, aufgrund Einmalkosten für Transformationsprozesse in Europa und Indonesien. Die Dividende soll dennoch um 4,7 Prozent auf 2,25 Euro je Aktie steigen.
Neuigkeiten gab es auch zu dem Anfang des Jahres bekannt gewordenen Rückruf von Babynahrung. Derzeit seien die finanziellen Folgen nicht wesentlich, teilte Danone mit. Die Franzosen mussten ebenso wie etwa Nestle und andere Konkurrenten Babynahrung zurückrufen, nachdem darin der giftige Stoff Cereulide gefunden wurde. Nach Abschluss der Rückrufaktion will Danone die endgültigen Folgen bewerten.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Danone-Aktie zeitweise 0,92 Prozent im Minus bei 73,44 Euro.
/lew/err/jha/
PARIS (awp international)
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
