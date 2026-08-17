Danlaw Technologies India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Danlaw Technologies India liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Danlaw Technologies India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12.18 INR, nach 7.13 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34.60 Prozent auf 737.2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 547.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch