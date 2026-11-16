Danlaw Technologies India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Danlaw Technologies India hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Danlaw Technologies India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16.07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11.29 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 866.6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 655.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch