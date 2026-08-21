Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
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21.08.2026 12:24:36
Dank KI-Boom: Samsung will Milliarden an Anteilseigner ausschütten
SEOUL (awp international) - Samsung Electronics will umgerechnet viele Milliarden Franken an seine Aktionäre ausschütten. Damit werden sie am KI-Boom teilhaben, der dank hoher Speicherchipreise viel Geld in die Kassen des Konzerns gespült hat. Der Elektronikriese kündigte am Freitag an, in diesem Jahr bis zu 110 Billionen Won (rund 63 Mrd Franken) an seine Aktionäre zurückzugeben. Der weltgrösste Hersteller von Speicherchips setze damit seine Kapitalrückführungsstrategie für 2024 bis 2026 um, nach der 50 Prozent des freien Barmittelflusses an die Anteilseigner weitergereicht werden sollen.
Allein für das dritte Quartal sind laut Mitteilung Dividenden-Zahlungen in Höhe von 30 Billionen Won vorgesehen, einschliesslich der regulären Dividende. Zudem sollen im Rahmen eines Mitarbeiterentlohnungsprogramms Aktien für 15 Billionen Won zurückgekauft werden.
Über den verbleibenden Teil der Kapitalrückführung will der Vorstand im Januar 2027 entscheiden. Das Programm soll dabei sowohl Bardividenden als auch Aktienrückkäufe umfassen.
Die Samsung-Aktie stieg an der Börse in Seoul schon vor der Ankündigung um 3,9 Prozent. So hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Samsung ein Ausschüttungsprogramm in Höhe von 90 bis 110 Billionen Won prüfe. Allein 2026 haben die Samsung-Papiere bereits mehr als 130 Prozent an Wert gewonnen.
Im August hatte Samsungs heimischer Wettbewerber SK Hynix bereits Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Billionen Won angekündigt./err/stw/mis
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