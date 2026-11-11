|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 09:06:36
Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Sieht Ziele am oberen Endeu
(Ausführliche Fassung)
ESSEN (awp international) - Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu.
In den ersten neun Monaten übertraf RWE beim Energiehandel die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten. In der Folge fiel auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf Konzernebene überraschend stark aus: Es stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel auf fast 4,6 Milliarden Euro. In den übrigen Geschäftsbereichen entsprachen die Ergebnisse den Schätzungen.
Dabei erzielten alle Segmente höhere Ergebnisbeiträge als im Vorjahreszeitraum. Als wesentliche Treiber zählte das Unternehmen neben dem starken Handelsergebnis die Inbetriebnahme neuer Wind- und Solar-Anlagen sowie günstigere Windbedingungen in Europa auf.
Im Segment Flexible Erzeugung summiert RWE unter anderem die Wasserkraft und Pumpspeicher. Hier profitierten die Essener von höheren Margen und Kapazitätsmarktzahlungen aus Grossbritannien. Hinzu kam die bereits im ersten Quartal erhaltene Entschädigungszahlung des niederländischen Staates. Zudem ist RWE mittlerweile Mehrheitseigentümer beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion, sodass sich der Ergebnisbeitrag hier ebenfalls erhöhte.
Der bereinigte Gewinn des Konzerns verbesserte sich in den neun Monaten gar um mehr als 40 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Das untere Ende der für das Gesamtjahr ausgegebenen Zielspanne hat RWE damit bereits nach neun Monaten fast erreicht. Diese liegt für 2026 bei 1,95 Milliarden Euro, das nun angestrebte obere Ende der Spanne 500 Millionen Euro höher. Für den operativen Gewinn stehen 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro im Plan./lew/tav/stk
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11.11.26
|RWE-Aktie höher: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen (AWP)
|
11.11.26
|RWE-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX freundlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an RWE-Aktie (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Aktie im Plus (AWP)
|
11.11.26
|Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
11.11.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.