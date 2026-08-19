Danel (Adir Yeoshua) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Danel (Adir Yeoshua) hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.62 ILS gegenüber 4.97 ILS im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Danel (Adir Yeoshua) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 761.5 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 715.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch