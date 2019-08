D'anciens chefs d'État rejoignent ToJoy à des postes de direction pour l'UE

PÉKIN, 9 août 2019 /PRNewswire/ -- Alors que la Chine célèbre les 40 ans de sa politique de réforme et d'ouverture et continue à mener l'initiative de la nouvelle route de la soie, l'entreprise chinoise ToJoy démontre un engagement continu pour les affaires internationales en accueillant des talents internationaux de haut niveau. En juillet de cette année, l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta et l'ancien Premier ministre autrichien, Werner Faymann, ont rejoint ToJoy aux postes de coprésidents de ToJoy pour l'Europe de l'Ouest.

M. Letta et M. Faymann rejoignent d'autres anciens chefs d'État travaillant avec ToJoy, dont l'ancien résident costaricain, José María Figueres, l'ancien président serbe, Boris Tadić et l'ancien Premier ministre belge, Yves Leterme. Ils joueront un rôle actif dans la promotion de la stratégie d'internationalisation de ToJoy. La société chinoise est la plus grande accélératrice d'entreprise du pays et a créé une plateforme de partage écologique qui a permis à un certain nombre d'entreprises chinoises de grandir rapidement de façon exponentielle en Chine.

Dans sa phase actuelle de croissance mondiale, ToJoy invite des projets internationaux de qualité à rejoindre sa plateforme et à saisir des occasions similaires en Chine, avec comme but final de permettre à des projets chinois et internationaux de s'étendre dans le monde entier.

Lors d'une cérémonie de bienvenue le 25 juillet, M. Letta a exprimé sa conviction que la pratique du partage des possibilités économiques de ToJoy représente l'avenir des affaires internationales.

Lors d'une manifestation similaire le 28 juillet, M. Faymann a souligné que « nous avons besoin d'économies équitables, d'un monde de paix et d'une étroite coopération pour résoudre les problèmes qui se posent dans la société. Ce qu'entreprend ToJoy nous offre un bon chemin à suivre et un bon cas pratique. »

M. Junqing Lu, le président de ToJoy Group, a accueilli les deux anciens dirigeants en déclarant : « Un de nos rêves est de laisser les affaires traverser les frontières nationales. L'arrivée de ces deux personnalités internationales démontre que ToJoy met ses idées transfrontalières et de partage en pratique. »

Ces pratiques transfrontalières et de partage sont à l'avant-garde pour les sociétés chinoises alors que l'initiative de la nouvelle route de la soie continue de se développer. M. Jun Ge, PDG international de ToJoy Group a ajouté : « Ce que ToJoy poursuit est le but ultime que l'initiative de la nouvelle route de la soie cherche à atteindre : apporter le maximum d'avantages pour les entreprises et les consommateurs à l'échelle mondiale. »

